Zattoo holt drei neue Sender an Bord

Zattoo nimmt drei neue, frei verfügbare Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Programm. Zu den neuen Sendern gehören Heimatkino, Fabella und TemporaTV der Plaion Pictures GmbH. Erst kürzlich gesellte sich Wedo Sports zum Angebot hinzu, nun folgt also ein weiteres Trio.

Damit erweitert Zattoo sein Angebot an kostenfreien, linearen Streaming-Kanälen, sogenannten FAST-Channels, auf insgesamt 14. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind.

FAST-Channel Angebot von Zattoo umfasst nun 14 Sender

Erweitert wird das FAST-Channel-Portfolio für alle Zattoo-Nutzer nun durch drei Sender von Plaion Pictures, namentlich Heimatkino, Fabella und TemporaTV, die zum Beispiel auch bereits bei Amazon Freevee (im Frühjahr) und Roku (Winter) verfügbar sind. „Mit dem Start der drei neuen Sender bei Zattoo erweitern wir unser lineares Angebot und ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl neuer Inhalte. In diesem Jahr konzentrieren wir uns verstärkt auf den Ausbau der FAST-Channels und haben bereits 14 Sender in unser Programm aufgenommen“, kommentiert Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts von Zattoo. Dadurch soll laut Gilles den Zuschauern eine große thematische Vielfalt und Werbekunden gleichzeitig attraktive zusätzliche Werbemöglichkeiten geboten werden.

Das läuft auf den neuen Sendern

Das Programm von Heimatkino bietet volkstümlichen Inhalte aus fast 100 Jahren deutscher Filmgeschichte. Bei Fabella gibt es herzergreifende Spielfilme mit den besten Liebesfilmen, Dramen und Komödien. Wer lieber Dokumentationen und Reportagen schaut, ist bei TemporaTV genau richtig. Der Dokukanal zeigt Berichte aus aller Welt zum Thema Zeitgeschichte.

Alle Nutzer von Zattoo in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden die neuen Sender ab sofort in ihrer Senderübersicht. Auf Wunsch können diese zudem als Favoriten in die persönliche Senderliste hinzugefügt werden. Die Inhalte der Sender können jederzeit pausiert, von vorne gestartet sowie rückwirkend geschaut werden.

Ein Überblick der von Zattoo angebotenen Pakete von „Free“ (30 Std. pro Monat), über „Premium“ (HD-Sender inkl.) bis „Ultimate“ (HD-Sender plus Aufnahmen) gibt es hier.

Weitere Infos zu FAST-Channels bei Zattoo gibt es wiederum hier.

