10. Staffel "Doctor Who" exklusiv bei Fox

Noch einmal muss Peter Capaldi viele Herausforderungen bestehen. Mit neuer Begleitung reist Doctor Who in der 10. Staffel der britischen Kultserie durch Raum und Zeit.



Fox präsentiert ab dem 6. Dezember immer mittwochs um 21 Uhr die zwölf neuen Folgen der zehnten Staffel von "Doctor Who". Begleitet wird der Zeitreisende dabei von Bill Potts (Pearl Mackie). In den heiklen Situationen in Vergangenheit und Zukunft kann er außerdem auf die Hilfe des zurückgekehrten Verbündeten Nardole (Matt Lucas) setzen.