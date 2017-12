15 neue Weihnachtsmusikkanäle ab sofort zu empfangen

Die Regiocast launcht "Weihnachtsmusik.fm" und bündelt so die wichtigsten Stile von Weihnachtsmusik auf einem Portal.



Nicht verwunderlich: In der Adventszeit erfreut sich Weihnachtsmusik extremer Beliebtheit. Besonders gern greifen die Deutschen hier zu Audioangeboten im Internet. So muss nicht erst die MP3-, CD- oder Plattensammlung durchstöbert werden, denn ein Knopfdruck genügt und musikalische Weihnachtsstimmung kommt ins Haus geflattert.