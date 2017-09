1Live Oktoberfestival: Cro, Kraftklub und mehr bei Radiokonzert

Schon zum zweiten Mal veranstaltet der WDR-Sender EinsLive bald sein Radiofestival mit prominenten Vertretern der aktuellen Rock- und Popmusik. Ab dem 2. Oktober gibt es fünf exklusive Radiokonzerte zu hören.



In Neuss gibt es zwischen dem 2. und 6. Oktober kein Gewitter, sondern exklusive Konzerte. Live in den "Globe Neuss" sind zudem nur 400 Gewinner der Karten geladen, die ab 18. September im Radioprogramm, auf 1live.de und bei Facebook und Instagram verlost werden. Entsprechend kuschelig ist auch der Veranstaltungsort. Der Globe ähnelt nicht nur beim Namen dem originalen "Shakespeare Globe Theatre" in London.

Am 2. Oktober startet mit Alma noch eine finnische Newcomerin, nachfolgend sind jedoch ausschließlich deutsche Künstler vertreten. Am Abend danach vereint Raopper Cro wieder Rap und populäre Musik, am 4. rocken die Berliner Beatsteaks auf Englisch, Kraftklub darf am Tag darauf und den Abschluss markiert Rapper Marteria.



Praktisch: Alle bis auf Alma haben erst vor Kurzem ihre neuen Alben in die Läden gebracht, die Promotion wird ihnen also nicht ungelegen kommen. Wer kein Glück hat, eins der begehrten Tickets zu ergattern, schaltet einfach zwischen 18 und 23 Uhr am jeweiligen Abend ein.