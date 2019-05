1Live mit Länderporträt-Marathon

Unter dem Titel "#WirsindEuropa!" widmet 1Live 28 EU-Mitgliedstaaten Europaporträts. Speziell für junge Nutzerinnen und Nutzer ist das Angebot der interaktiven Teilnahme an der Shoe.



1Live, will seinen Hörern ein Europaporträt aus der Perspektive junger Menschen präsentieren. Kurz vor der Europawahl am Sonntag (26. Mai) widmet der Kanal Freitag und Samstag (24. und 25. Mai) deshalb 28 Stunden seines Programms den 28 EU-Mitgliedstaaten.