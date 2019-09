2. Staffel "Das Boot": Sky rüstet mit Hollywood-Personal auf

Im Kasten - Sky geht im kommenden Jahr mit der zweiten Staffel "Das Boot" an den Start. Unter anderem neu an Bord: Ulrich Mattes und Thomas Kretschmann.



Die acht neuen Folgen der Abenteuer-Serie zeichnen ein erschreckendes Bild der Grauen des Zweiten Weltkrieges, berichteten am Montag Sky Deutschland und Bavaria Fiction in München.



Man wolle mit der Serie die Sinnlosigkeit von Krieg aufzeigen. Gelingen soll das auch mit neuen Schauspielern wie Clemens Schick ("4 Könige"), Ulrich Matthes ("Der Untergang"), Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron", "Ballon") und Michael McElhatton ("Game of Thrones"). Sie ergänzen die bekannte Darstellerriege rund um Vicky Krieps, Rick Okon und Tom Wlaschiha.