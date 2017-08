200.000 Live-Zuschauer für Babys ersten Schrei

Bei Facebook sehen hunderttausende Zuschauer den privaten Moment einer Entbindung live. Doch wieso wird ein solcher Moment mit einem so großen Publikum geteilt? Schamlose Inszenierung, alles Fake, oder ein Versehen?



Annemarie Carpendale geht diesen Fragen am 24. August auf ProSieben auf den Grund. Die Sendung "Big Countdown! Die größten Live-Momente" läuft um 20.15 Uhr.

Eine Frau liegt in einem kalifornischen Kreißsaal und wird dabei von 200.000 Facebook-Usern live beobachtet. Ein privater Moment, bei dem einige Frauen nicht mal ihren Mann dabei haben wollen. Nach 45 Minuten erblickt ein gesunder Junge das Licht der Welt und es hagelt tausende Glückwünsche aus allen Teilen der Erde.



Fans des BVB können zum Abschied von Jürgen Klopp eines der größten Liveevents miterleben. Nach dem Abpfiff beim letzten Spiel unter Kloppo am 23. Mai 2015 verläßt niemand die größte Stehplatz-Tribüne Europas. Der Abschied mit intensivem Gänsehaut-Feeling wird zu einem der größten Liebesbeweise der Fans an den Kulttrainer. Er hat mit dem Team in sieben Jahren fünf Titel gewonnen. Zehntausende jubelnde Fans halten den "Danke Jürgen"-Schriftzug in die Luft. Diese Fanliebe ist in Deutschland beinahe einzigartig. Mittlerweile hat der Trainer aber auch bei den Fans des FC Liverpool in seiner neuen Heimat England schon Kultstatus erreicht.



Die neuen Folgen der "Big Countdown!"-Reihe mit Annemarie Carpendale laufen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.