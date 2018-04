2017 wurden in der Schweiz 600.000 DAB Plus-Radios verkauft

Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat mitgeteilt, dass im vorigen Jahr in der Schweiz fast 600.000 DAB Plus-Radios verkauft wurden. Damit sind insgesamt 3,5 Millionen Geräte im Umlauf.



Positiv für diesen Trend ist, dass 85 Prozent aller Neuwagen mit DAB-Plus Geräten ausgestattet sind.