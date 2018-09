25 neue Leichen: 18. Staffel der "Rosenheim Cops" startet

25 weitere Male "Es gabat a Leich": Die ZDF-Kultserie "Rosenheim-Cops" geht in die nächste Staffel. Es ist schon die 18. "Da legst Di nieder."



Vor mehr als 16 Jahren gingen die "Rosenheim Cops" an den Start. Inzwischen gehören sie am Dienstagabend zum ZDF wie die "Lindenstraße" am Sonntag zur ARD. Jetzt heißt es 25 weitere Male: "Es gabat a Leich". An diesem Dienstag (19.25 Uhr) starten die neuen Episoden mit der Folge "Ein edles Motiv"; es ist schon die 18. Staffel. "Da legst Di nieder", heißt es in der Pressemitteilung zum Staffelstart.