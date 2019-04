3 Jahre Panama Papers: Fiskus erntet Früchte der Recherchen

Die Steuerbehörden holen sich drei Jahre nach der Enthüllung der Panama Papers Geld in Millionenhöhe zurück. Weltweit gerieten Politiker, Geschäftsleute und Prominente bei den Ermittlungen ins Visier der Behörden.



Rund drei Jahre nach den Enthüllungen der "Panama Papers", in dessen Zuge Tausende Briefkastenfirmen und Steuerhinterziehungen zu Tage gekommen sind, haben nun die zuständigen Behörden weltweit umgerechnet 1,07 Milliarden Euro an Strafen und Steuernachzahlungen verhängt.