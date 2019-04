30 Jahre nach Wende: Joachim Gauck im ZDF auf Deutschlandreise

Altbundespräsident Joachiam Gauck begibt sich 30 Jahre nach dem Mauerfall auf eine Reise: Wie haben die Deutschen die Chance der Wiedervereinigung genutzt? Wie nah sind sich heute Ost und West? Oder wie fern?



Wenn einer eine Reise tut: Dann kommt eine 45-minütige Dokumentation heraus in der Joachim Gauck sich auf eine ungewöhnliche Deutschland-Reise begibt: Er trifft prominente Zeitzeugen, die den Vereinigungsprozess geprägt haben, und Menschen, die aktuelle Debatten über die Deutschen in Ost und West führen.