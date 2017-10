3sat-Dokumentation über spektakulären Kunstschatz Gurlitts

2012 machten Zollfahnder den spektakulärsten Kunstfund der letzten Jahrzehnte. In einer Münchner Wohnung fanden die Zöllner über 1000 Kunstwerke.



Unter den Werken, die Cornelius Gurlitt von seinem Vater Hildebrand Gurlitt erbte, waren unter anderem Gemälde von Matisse, Rodin und Monet. Die Werke galten jahrelang als verschollen. Hildebrand Gurlitt galt als einer der wichtigsten Kunsthändler der Nationalsozialisten.