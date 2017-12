3sat porträtiert das teuflische Grinsen Hollywoods

Jack Nicholson ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods und eine amerikanische Ikone. Anlässlich seines 80. Geburtstags im April 2017 zeigt 3sat heute Abend in einem Porträt die wichtigsten Stationen seines Lebens.



"Jack Nicholson - Das teuflische Grinsen Hollywoods" von Annette Baumeister zeigt, wie sehr das Leben und das Werk des Schauspielers miteinander verschmelzen. Dabei kommen zahlreiche Weggefährten wie die Filmpartnerin Kathleen Turner zu Wort. Aber auch Regisseure Peter Segal und Henry Jaglom sowie der Biograf Patrick McGilligan geben einen Einblick in das bewegte Leben der Hollywood-Ikone.