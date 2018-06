3sat zeigt dreiteilige Naturdokumentation aus dem Luangwa-Tal

Am nächsten Mittwoch zeigt der Sender 3sat in der dreiteiligen Naturdokumentation "Die Gesichter der Savanne" das Leben der Tiere im Lauf der Jahreszeiten.



Das Leben der Tiere, vom kleinsten Insekt bis zu Flusspferden, Krokodilen und Elefanten, wird vom Niederschlag bestimmt, heiße Trockenzeiten und die mildere Regenzeit sind prägend für die Savannenlandschaft mit Grasland und vereinzeltem Busch- und Baumbewuchs.