3sat zieht Jahresbilanz und kündigt mehr Thementage an

3sat blickt positiv auf 2016 zurück, gab es für den Spartensender in Sachen Quote allen Grund zur Freude, und gibt einen Ausblick auf das Programm für 2017. Thementage stehen dabei besonders im Vordergrund.



Der Kultursender hat ein gutes Jahr hinter sich. 3sat konnte in allen Sendegebieten (Schweiz, Deutschland, Österreich) kleine Marktanteilszuwachse verzeichnen, in Deutschland verbuchte das Kulturprogramm einen Marktanteil von 1,2 Prozent - für 3Sat war es in Sachen Quote das erfolgreichste Jahr während seines 30-jährigen Bestehens. Das öffentlich-rechtliche Gemeinschaftsprojekt von SRF, ORF, ZDF und ARD wird sich in Zukunft noch mehr auf Thementage und ähnlich inhaltlich gebündelte Formate konzentrieren.