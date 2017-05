400 Mbit: Primacom bringt Luckenwalde Highspeed-Internet

Superschnelles Internet verspricht Primacom nun Luckenwalde. Dort nahm der Anbieter ein Glasfaser-Koax-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Mbit in Betrieb.



Über 2000 Haushalte in Luckenwalde dürfen sich nun über superschnelles Internet freuen. Primacom, ein Unternehmen des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus, nahm dort ein modernes Glasfaser-Koax-Netz in Betrieb, das ihnen bis zu 400 Mbit schnelles Internet beschert. Profitieren werden von diesem auch die Schulen von Luckenwalde sowie die Luckenwalder Wohnungsgesellschaft.