5 Millionen Kunden: Netflix in Deutschland angekommen

Im September 2014 öffnete der Online-Streamingdienst Netflix in Deutschland seine Pforten. Nun ist er auch tatsächlich angekommen.



Über fünf Millionen Kunden darf sich Netflix neuerdings in Deutschland freuen. Dies ergab eine Marktanalyse von Goldmedia. Bedenkt man, dass der Streamingdienst erst im September 2014 hierzulande an den Start ging, sind die Zahlen beachtlich. Anhand der globalen Beliebtheit ließ sich dies allerdings zumindest in gewissem Ausmaß absehen. Dass der Erfolg auch im eher traditionellen Deutschland gleich dermaßen enorm ausfallen würde, war allerdings nur schwer abzuschätzen.