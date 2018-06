7. Staffel "Modern Family" läuft bei Now US

Die Patchwork-Familie aus einer amerikanischen Vorstadt ist mit neuen Episoden im Free-TV zurück. Der RTL-Sender Now US zeigt die siebte Staffel "Modern Family".



Die "Modern Family", die seit 2009 mit ihrem Alltag Zuschauer unterhält, geht bei Now Us in die siebte Staffel. Die Sitcom läuft ab diesen Donnerstag in Doppelfolgen bei Now US, dem Online-Sender von RTL, der ohne Zusatzkosten via dem RTL-Onlineportal tvnow.de erreichbar ist.