70 Jahre Grundgesetz wird Themenabend in der ARD

Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Das Erste widmet diesem historischen Ereignis einen Themenabend am 22. Mai ab 20.15 Uhr.



"Im Namen des Volkes - Deutschland fragt zum Grundgesetz" heißt die Sondersendung zu 70 Jahre Grundgesetz im Ersten. Im Mittelpunkt des Formats stehen rund 150 Bürger aus ganz Deutschland. Sie stellen in Karlsruhe ihre Fragen zur deutschen Verfassung direkt an Professor Andreas Voßkuhle, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts.