800 Episoden aus Sachsenklinik

Bereits zum 800. Mal schmeißen sich die Ärzte und Schwestern der Sachsenklinik in ihre Kittel. Die MDR-Produktion "In aller Freundschaft" feiert großes Jubiläum.



800 Folgen "In aller Freundschaft" das bedeutet 440 Liter Filmblut, 2.800 OP-Masken, 1265 Operationen oder auch 4.205 Drehtage. Das gibt der MDR-Produktion allen Grund zum Feiern. Die Jubiläumsfolge läuft am morgigen Dienstag, den 23. Januar, in der ARD.