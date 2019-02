91. Oscar-Verleihung: Rami Malek bester Hauptdarsteller

Kein Oscar für Donnersmarck - "Roma" vom mexikanischen Regisseur Alfonso Cuarón holte drei. Das US-Rassismusdrama "Green Book" wird der beste Film. Außerdem erhält "Bohemian Rhapsody" gleich vier Goldstatuen.



Die 91. Oscar-Gala bot für jeden etwas - aber nicht die große Show. Es gab dem Highlight der diesjährigen Filmpreis-Saison viele strahlende Sieger, aber keinen klaren Gewinner: Das US-Rassismusdrama "Green Book - Eine besondere Freundschaft" wurde bester Film. Der Mexikaner Alfonso Cuarón erhielt für die Netflix-Produktion "Roma" den Regie-Preis. Und der Musikfilm "Bohemian Rhapsody" belegte mit vier Oscars den Spitzenplatz dieser Gala-Nacht. Die Vertreter der deutschen Filmbranche dagegen verließen mit leeren Händen das Dolby Theatre in Hollywood.



"Green Book" von Regisseur Peter Farrelly erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem schwarzen Musiker und seinem weißen Chauffeur in den USA der 60er Jahre. Dafür gab es neben dem Hauptpreis noch Oscars für das Original-Drehbuch und die männliche Nebenrolle - diese Auszeichnung sicherte sich nach 2017 zum zweiten Mal der Afro-Amerikaner Mahershala Ali.