92 Spiele live: Magenta Sport überträgt Basketball WM

Die Telekom reist nach China, um mit Magenta Sport von der FIBA Basketball-Weltmmeisterschaft zu berichten. Die Spiele um Bälle und Körbe werden in dem Stream kostenlos, live und in HD gezeigt.



Diesen Sommer geht es für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nach China, um um den Weltmeistertitel zu spielen. Dabei wird sie von der Telekom begleitet. Insgesamt 91 Spiele überträgt Magenta Sport kostenlos von dem Sport-Event in dem Stream.