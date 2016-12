A&E zeigt Dokureihe über Scientology-Aussteigerin

A&E bringt die viel beachtete Doku-Reihe "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" ins deutsche Fernsehen. Im Mittelpunkt steht der "King of Queens"-Star Remini, die nach 30 Jahren Scientology verlassen hat.



Bekannt wurde Leah Remini eigentlich durch ihre Rolle in der Comedy-Serie "King of Queens". Doch was viele nicht wussten: Remini war 30 Jahre lang Mitglied der Sekte Scientology. Im Jahr 2013 stieg sie aus. In der Doku-Reihe "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" bei A&E bietet sie einen Einblick in die Sekte.