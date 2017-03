Ärger mit Werbekunden: Youtube arbeitet an Lösungen

Immer mehr Werbekunden von Youtube zeigen sich ob der Platzierung ihrer Anzeigen in extremistischen Videos verärgert und drohen mit Aussetzung der Werbung. Nun schaltet sich die Chefin der Videoplattform ein und verspricht nach Lösungen zu suchen.



Youtube arbeitet noch an einer Lösung für die Probleme mit Werbekunden, die verärgert sind, weil ihre Anzeigen neben extremistischen Videos auftauchten. Sie sei persönlich damit beschäftigt, sagte Youtube-Chefin Susan Wojcicki am Donnerstag in Berlin. Die Google-Videoplattform habe Maßnahmen getroffen, um Anzeigenkunden mehr Kontrolle darüber zu geben, wo ihre Werbung zu sehen sei, bekräftigte sie. Außerdem gebe es nun mehr Kategorien von Videos, neben denen grundsätzlich keine Werbung angezeigt werde.