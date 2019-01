Ärztevertreter kritisieren Krankschreibungen per WhatsApp

Wer erkältungsbedingt der Arbeit fernbleiben muss und eine ärztliche Bescheinigung braucht, kann diese nun bei einem Online-Dienst gegen Zahlung per WhatsApp erhalten – Ärzte sehen das skeptisch.



Wer durch einen generischen grippalen Infekt geschwächt ist und nicht arbeiten kann, kuriert sich bestenfalls einige Tage zuhause aus und hütet das Bett. In der Erkältungszeit die überfüllten Wartezimmer praktischer Ärzte aufzusuchen, ist aus vielerlei Gründen vermeidenswert: Einerseits ist der Arztbesuch eine Zusatzbelastung für Kranke, die dem Genesungsprozess eher hinderlich ist – andererseits werden durch Arztbesuche ohne akuten Behandlungsbedarf die Wartezeiten in den Praxen für Menschen mit wichtigen Anliegen unnötig lang.