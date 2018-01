ARD-Intendant will höhere Rundfunkgebühren

Laut einem Bericht des Handelsblattes will der neue ARD-Intendant Ulrich Wilhelm die Politik auffordern, die Rundfunkgebühren zu erhöhen.



Gut acht Milliarden Euro fließen im Jahr in das Säckel von ARD und ZDF. Mit diesem Geld werden 20 Fernseh- und 69 Radiosender finanziert. Der neue ARD-Intendant Ulrich Wilhelm sieht aber für die Zukunft deutliche Mehrausgaben, wie er in einem Interview mit dem Handelsblatt ausführt.