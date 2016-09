ARD: Neues Label für Freitagabend-Film

Das Erste und das Unternehmen ARD Degeto präsentieren den Sendeplatz am Freitagabend künftig unter einem neuen Label. Um 20.15 Uhr soll es dann wöchentlich immer heißen "Endlich Freitag im Ersten".



Die ARD hat ein neues Label für seine Freitagabend-Filme im Ersten geschaffen. "Endlich Freitag im Ersten" soll allen Freitagsfilmen ein gemeinsames Dach geben. Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto, erklärte dazu, das neue Label solle den Freitagsfilm klarer positionieren und den Zuschauern signalisieren, was sie auf dem Sendeplatz erwarte. "Der Freitag markiert für die meisten Zuschauerinnen und Zuschauern den Beginn des Wochenendes,und dieses gute Gefühl möchten wir mit unseren Filmen wecken. Jeder Freitagsfilm soll das Fernsehpublikum im besten Sinne unterhalten und gut gelaunt ins Wochenende begleiten."