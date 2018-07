ARD Radio Tatort: Sechs neue Folgen ab Freitag

Der "ARD Radio Tatort" feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Auch der WDR steuert wieder eine Folge bei und macht am Freitag den Auftakt für sechs neue Fälle.



Schon im Januar ging es los mit ersten Sondersendungen des "ARD Radio Tatorts", immerhin hat die Serie mit Kultstatus dieses Jahr ihr zehntes Jubiläum. Bis Dezember gibt es in diesem ganz besonderen Jahr sechs neue Fälle im Monatsrhythmus, los geht es am Freitag mit einer Episode des WDR.