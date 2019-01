"ARD Radio Tatort": Sechs neue Folgen fürs erste Halbjahr 2019

Der "ARD Radio Tatort" startet mit sechs neuen Folgen in das Jahr 2019.



Schon an diesem Freitag, den 18. Januar, geht es los mit den ersten neuen Ausgaben des "ARD Radio Tatorts". Bis Juni gibt es in diesem ganz besonderen Jahr sechs neue Fälle im Monatsrhythmus. Den Anfang macht eine Episode des WDR.