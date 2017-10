ARD-Serie "Das Verschwinden": Lügende Eltern, haltlose Jugend

Hans-Christian Schmids "Das Verschwinden" ist ein ungewöhnliches TV-Projekt. Nach amerikanischen Vorbildern erzählt der angesehene Kinoregisseur seine gesellschaftskritische Krimigeschichte als Miniserie. Mit einer herausragenden Julia Jentsch in der Hauptrolle.



Nebelschleier streifen über dicht bewaldete Hügel, Laub verfärbt sich herbstlich gelb und rot. Idyllisch schaut es aus im Niederbayerischen, nahe der deutsch-tschechischen Grenze, mit seinen vielen Schutzgebieten für Natur, Landschaft und Tiere. Wenn sich dort zwischen Nadelbäumen in der Morgendämmerung ein Gewehrlauf langsam auf ein Stück Wild richtet und das dabei verletzte Reh anschließend vom Jäger den Gnadenschuss erhält, verheißt das zu Beginn einer Filmgeschichte nichts Gutes. Und so kommt es dann auch, wobei Hans-Christian Schmids "Das Verschwinden" alles andere als ein üblicher Provinzkrimi ist.