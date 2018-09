ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit"

Wie steht es um die Gerechtigkeit in Deutschland? Die nächste ARD-Themenwoche will vom 11. bis 17. November dieser Frage in verschiedenen Formaten nachgehen - ob im Krimi oder Hörspiel, in Talks oder Dokumentationen. In einer Umfrage sind die Deutschen uneins.



"Gerechtigkeit ist elementar für eine Gesellschaft und durchdringt alle ihre Bereiche", betonte ARD-Programmdirektor Volker Herres am Dienstag in einer Mitteilung. So mannigfaltig diese Bereiche seien, so facettenreich sei das Verständnis von Gerechtigkeit. "Dass dabei deutliche Diskrepanzen auftreten können, liegt in der Sache selbst."