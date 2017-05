ARD-Vorsitzende: TV und Radio haben trotz Internet Zukunft

Karola Wille sieht für Fernsehen und Radio eine Zukunft, fordert allerdings von den öffentlich-rechtlichen Sendern eine Weiterentwicklung in Richtung crossmediale Berichterstattung.



Stillstand geht nicht, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich weiterentwickeln, die Zukunft ist crossmedial - die Kernthesen der ARD-Vorsitzenden Karola Wille passten zum Rahmen. Bei der Digitalkonferenz re:publica in Berlin stellte Wille dem netzaffinen Publikum ihre Vision der ARD vor. Radio und Fernsehen sollen trotz des voranschreitenden Transformationsprozesses auf absehbare Zeit unverzichtbarer Bestandteil des Angebots bleiben. Wichtig sei aber, das Produktportfolio weiterzuentwickeln, in dem zum Beispiel Apps und Mediatheken eine zunehmend wichtige Rolle spielen.