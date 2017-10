ARD-ZDF-Onlinestudie 2017: Nutzer immer länger im Netz

Die diesjährige Onlinestudie der Öffentlich-Rechtlichen hat keine Internet-Revolutionen zu vermelden, ein Blick ins Detail kann sich aber lohnen. Ihr nach ist nur jeder Zehnte ist nicht online, während Streamingdienste weiter zunehmen.



ARD und ZDF haben ihre Onlinestudie veröffentlicht. Dabei herausgekommen sind größtenteils erwartbare Ergebnisse. Doch es gibt auch eine Neuerung: Erstmalig wurden die Teilnehmer nach konkreten Tätigkeiten befragt und die konsumierten Inhalte nach Sehen, Hören und Lesen unterteilt.