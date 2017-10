ARD kontert "Spiegel"

"Die unheimliche Macht" titel die angesehene Wochenzeitung der Spiegel in ihrer aktuellen und meint damit die Öffentlich-Rechtlichen. Die ARD reagiert nun in einen Statement angesäuert.



Nichts anderes als eine komplette Neudefinition der Öffenrechtlich-Rechtlichen strengt der "Spiegel" in seiner aktuellen Titelstory an. Die ARD hat den Bericht nun in einem Statement als "Schmähkritik" energisch zurückgewiesen. Bei dem Streit geht es nicht, wie bisher zwischen Verlegern und Öffentlich-Rechtlichen, um die Ausbreitung im Internet im Internet von ARD und ZDF, sondern der "Spiegel" geht sogar noch einen Schritt weiter.