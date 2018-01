ARD/ZDF und DLV verlängern TV-Vertrag vorzeitig

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden bis zum Jahr 2024 die Sportart Leichtathletik übertragen. Der bis 2020 laufende Vertrag wurde bis 2024 vorzeitig verlängert.



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky, ZDF Sportchef Thomas Fuhrmann sowie DLM-Geschäftsführer Frank Lebert gaben bekannt, dass der laufende TV-Vertrag des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) und seiner Vermarktungsagentur, der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH (DLM) und der Sportrechte-Agentur von ARD/ZDF bis zum Jahr 2024 verlängert wird.