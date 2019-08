ARD geht mit Honecker-Persiflage baden

TV-Drama vor Politkomödie: "Balanceakt" mit Julia Koschitz als MS-kranker Architektin hat mit Abstand die meisten Zuschauer. "Vorwärts immer!" über die Wendezeit 1989 liegt deutlich dahinter.



Das ZDF hat am Donnerstag mit dem ungewöhnlichen TV-Drama "Balanceakt" gepunktet. Julia Koschitz spielt darin eine Mutter und erfolgreiche Architektin, die an Multipler Sklerose erkrankt und deren Leben daraufhin aus den Fugen zu geraten droht. Dafür interessierten sich ab 20.15 Uhr 3,85 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,5 Prozent). Das waren deutlich mehr als für die Politkomödie, die zeitgleich im Ersten zu sehen war: "Vorwärts immer!" sahen lediglich 2,81 Millionen (10,6 Prozent).



Jörg Schüttauf ist darin als Schauspieler zu sehen, der im Wendejahr 1989 im Theater mit seiner Rolle als SED-Partei- und DDR-Staatschef Erich Honecker groß rauskommen will. Die "Tagesschau" direkt davor hatten allein im Ersten 4,26 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent) eingeschaltet.