ARD lässt sich Zeit mit Suche nach Hitzlsperger-Nachfolger

Die ARD will bis zur Fußball-Europameisterschaft 2020 einen neuen Fußball-Experten als Ersatz für Thomas Hitzlsperger finden.



"Wir suchen nicht hektisch, tun das ganz in Ruhe", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind da entspannt, denn wir haben in diesem Jahr kein Großereignis. Bis zur EM ist ja noch einige Zeit."