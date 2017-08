ARD möchte SD-Ausstrahlung via Satellit beenden

Das könnte er gewesen sein, der Startschuss zur SD-Abschaltung - jedoch erst einmal nur für Satelliten-Kunden.



Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll die ARD auf der in Kürze beginnenden IFA 2017 eine Kampagne zur Abschaltung der SD-Kanäle via Satellit vorstellen. Relativ offenherzig und gelassen geht Ulrich Liebenow, MDR-Betriebsdirektor und gleichzeitig Vorsitzender der Produktions- und Technikkommission der ARD, in dem Bericht mit dem Sachverhalt um.