ARD plant "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern"

Von der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" soll es eine neue Variante mit dem Titel "Die Krankenschwestern" geben.



"Im Mittelpunkt stehen junge Krankenschwestern und -pfleger, die in Halle/Saale ihre Ausbildung absolvieren", teilte das Erste am Donnerstag auf Anfrage mit. Aus ihrer Perspektive soll vom Arbeitsalltag in der Klinik erzählt werden.