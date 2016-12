ARD präsentiert neue "Tagesschau"-App

Die ARD bringt eine neue Version ihrer "Tagesschau"-App heraus. Im Vordergrund stehen dabei Videos. Die Neuentwicklung will die ARD allerdings nicht als Antwort auf den Jahre währenden Rechtsstreit mit den Verlagen verstanden wissen.



Die "Tagesschau" hat eine umfassend erneuerte Version ihrer Smartphone-App herausgebracht. "Die neue App ist eine Reaktion auf die veränderte Mediennutzung", sagte Christian Nitsche, Zweiter Chefredakteur der Redaktion ARD aktuell, am Mittwoch bei einer Präsentation in Hamburg. Im Vordergrund stünden die "Tagesschau"-Videos, damit könne die App auch den Interessen von Verlagen entgegenkommen.