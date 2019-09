ARD setzt "Die Heiland" mit neuer Hauptdarstellerin fort

Nach dem tragischen Tod von Lisa Martinek wurden die Dreharbeiten für die zweite Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" zunächst eingestellt, nun wird die ARD-Serie aber mit neuer Hauptdarstellerin fortgesetzt.



Die Dreharbeiten sollen am 19. November in Berlin starten. Neue Hauptdarstellerin der blinden Anwältin Romy Heiland ist Christina Athenstädt. Die 1979 in Köln geborene Schauspielerin hat an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin studiert und ist neben vielen Theaterengagements regelmäßig in Film- und Fernsehrollen zu sehen.