ARD startet Info-Aktion "Wir sind deins"

Das Erste will zeigen, wozu es gut ist und beginnt deshalb mit der Aktion "Wir sind deins".



Die ARD will den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besser als bisher vermitteln. Dazu ist am Montag eine "Public Value"-Aktion gestartet, zu deren Zielen außerdem mehr Dialog mit dem Publikum und mehr Offenheit für die Fragen und Anregungen der Menschen gehören, wie die ARD mitteilte. Die ersten Spots im Fernsehen, Radio und Internet unter dem Motto "Wir sind deins. ARD" waren am Montag zu sehen.