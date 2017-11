ARD startet Online-Ableger von "In aller Freundschaft"

"In aller Freundschaft" goes web - Die Erfolgsserie der ARD wird mit exklusiven Online-Inhalten erweitert. In dreiminütigen Clips werden ab Mitte Dezember die Geschichten der Krankenhaus-Soap online weitererzählt.



Die ARD-Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" zieht es jetzt ins Internet. Am 12. Dezember werden täglich die ersten fünf Folgen einer insgesamt zehnteiligen Webserie ins Netz gestellt, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag mit. Vom 19. Dezember an gibt es die zweiten fünf Episoden zu sehen.