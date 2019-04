ARD überträgt Revierderby BVB - S04 live - Free-TV-Deal mit Sky

Das hat es so noch nicht gegeben. Außer der Reihe haben Sky und die ARD sich darauf geeinigt, in Kooperation miteinander das Schlagerspiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke live im Ersten zu zeigen.



Klamm heimlich wurde in den letzten Tagen an einem Deal getüftelt, der die herzen vieler Fußball-Fans - nicht nur im Ruhrgebiet - höher schlagen lässt. Denn es wird ein zusätzlich Live-Spiel aus der Bundesliga im Free-TV geben. Und auch nicht irgendeins:



Am Samstag den 27. April wird das Erste live vom ewigjungen Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 berichten.