ARD und MDR auf der und über die Leipziger Buchmesse

Im März steigt wieder die Leipziger Buchmesse. ARD und MDR sind prominent vertreten und führen mit ihrem Programm durch die Veranstaltung. Außerdem startet pünktlich eine neue Bücher-Sendung.



Zwischen dem 15. und 18. März ist Leipzig wieder Gastgeber der Leipziger Buchmesse. Das Erste und natürlich MDR sind vor Ort und führen auch medial durch die Messe. An einem Gemeinschaftsstand sind den ganzen Tag über Moderatoren aus Fernsehen und Hörfunk und mit Autoren über ihre jüngsten Werke im Gespräch.