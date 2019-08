ARD und ZDF berichten live von der Deutschland Tour

ARD und ZDF zeigen die Deutschland Tour 2019 ab heute live. Dabei gibt es unter den vielen Weltklasse-Fahrern auch ein Wiedersehen mit den Tour-Shooting-Stars Emanuel Buchmann und Julian Alaphilippe.



Diesen Nachmittag sind die großen Stars der Radrenn-Szene bei der Deutschland Tour in den Sattel gestiegen. Die Live-Übertragung der ersten Etappe von Hannover über den Harz nach Halberstadt läuft aktuell bereits in der ARD.