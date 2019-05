ARD und ZDF melden Finanzbedarf bis 2024

ARD und ZDF haben ihren Finanzbedarf für den Zeitraum 2021 bis 2024 fristgerecht bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) angemeldet.



Fernsehen kostet. Ganz klar. Da muss von Infrastruktur bis Personal alles bezahlt werden. Daher müssen die Kosten für die Programmgestaltung von ARD und ZDF bis 2024 steigen, finden die Öffentlich-Rechtlichen.