ARD und ZDF starten nächste DVB-T2-HD-Welle

Ab September starten ARD und ZDF die nächsten Umstellungen auf das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD. Städte und Regionen in der ganzen Bundesrepublik werden betroffen sein.



In weiteren Regionen von Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen stellen ARD und ZDF in Kürze den Sendebetrieb auf den hochauflösenden Standard DVB-T2 HD um.

Der erste Termin ist Ende September, wenn unter anderem in Bayern, Sachsen und Thüringen die Schalter umgelegt werden. Die ganze Welle zieht sich bis Anfang Dezember und endet in Norddeutschland.



Mit der Umstellung auf DVB-T2 HD endet dort zudem die Übertragung des bisherigen DVB-T-Standards. Wer noch darauf setzt, muss also bald handeln. Auch ändern sich möglicherweise die Frequenzen einzelner Kanäle, die bereits seit längerem via DVB-T2 verbreitet werden. Die Termine im Überblick:



26. September 2018

Amberg

Bamberg

Ochsenkopf (Bayern)

Chemnitz-Geyer

Chemnitz-Reichenhain (Sachsen)

Gera (Thüringen)



24. Oktober 2018

Aalen

Donaueschingen

Heilbronn-Weinsberg

Ravensburg

Ulm

Waldenburg (Baden-Württemberg)

Garmisch-Partenkirchen

Grünten

Hohenpeissenberg

Pfänder (Bayern)



28. November 2018

Donnersberg

Eifel

Kaiserslautern

Trier (Rheinland-Pfalz)

Berus (Saarland)

Inselsberg (Thüringen)



5. Dezember 2018