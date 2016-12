ARD verlängert "Kroatien Krimi" mit Lenn Kudrjawizki

Nach der Ausstrahlung der "Kroatien Krimi"-Filme mit Lenn Kudrjawizki in einer der Hauptrollen freut sich die ARD über die positive Resonanz und will die Reihe fortsetzen. Kudrjawizki ist aber auch Gründer eines Show-Orchesters.



Die ARD verlängert ihre "Kroatien Krimi"-Reihe. Nach der erfolgreichen Ausstrahlung stehen schon die Vorbereitungen für die Dreharbeiten zu den neuen Filmen in Split und Umgebung an. Eine der Hauptrollen soll wieder Lenn Kudrjawizki spielen, der u.a. schon mit Kevin Costner und Keira Knightley gearbeitet hat. Außerdem ist er Gründer des nachhaltig agierenden Berlin Show Orchestras.