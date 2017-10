ARD will seltener "Experimente" beim "Tatort"

Immer wieder ist Zuschauern mancher "Tatort" zu abgedreht. Von den außergewöhnlichen Sonntagskrimis bei der ARD soll es nicht zu viele geben - zwei im Jahr.



Bei Deutschlands beliebtester TV-Reihe gibt es neue Maßgaben - beim "Tatort" soll es ein Limit für "experimentelle" Filme geben. Der ARD-Koordinator Fernsehfilme, Jörg Schönenborn, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Informationen von "Tatort-Fundus.de". Man wolle auch künftig Filme, die besonders seien und überraschten, teilte Schönenborn mit. "Darüber hinaus können wir uns zweimal im Jahr auch "experimentelle" Krimis vorstellen."



Darüber werde sich in der Senderrunde "Koordination Fernsehfilm" frühzeitig abgestimmt, "damit die Filme entsprechend geplant" und "sinnvoll platziert" werden könnten, hieß es von Schönenborn, der WDR-Fernsehdirektor ist und nebenamtlich ARD-Fernsehfilmkoordinator.



Aus "Tatort"-Redaktionen der ARD ist zu vernehmen, dass Zuschauer vor allem dann Sturm laufen, wenn ein Sonntagskrimi das Genre sprengt und die Erwartungen an einen klassischen Krimi nicht erfüllt.